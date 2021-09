Garde à vue : matelas sales, toilettes bouchées... Les conditions d'accueil jugées "indignes"

La crise du Covid n'a pas arrangé les conditions d'accueil des gardés à vue. Entre novembre 2020 et juillet 2021, la contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL) Dominique Simonnot a visité 17 commissariats de police à Paris, en Île-de-France et en régions pour s'assurer que les conditions matérielles d'accueil des personnes privées de liberté respectaient les prescriptions gouvernementales liées à l'épidémie du Covid-19. "Inadmissibles en temps ordinaire, ces conditions de promiscuité et d'hygiène le sont plus encore en période de crise sanitaire", s'alarme-t-elle, dénonçant une "totale indignité".

Dans son rapport, publié au Journal officiel, mardi 21 septembre, Dominique Simonnot fustige la promiscuité de locaux "souvent inadaptés et indignes" qui rendent impossible le respect des gestes barrières ou des conditions d'hygiène "structurellement indignes" : "Les toilettes sont régulièrement bouchées, elles dégagent la plupart du temps une odeur insoutenable et l’accumulation de crasse rend leur nettoyage impossible et leur utilisation totalement indigne."