Les assistantes maternelles pourront-elles accueillir les enfants ? Matignon tranchera vendredi

Cette solution ne sera pas envisageable car les assistantes maternelles ne pourront plus accueillir d'enfants pendant trois semaines, "en cohérence avec les crèches", a précisé Matignon jeudi soir. Certaines continueront cependant à accueillir "les publics prioritaires", dont la liste est en cours d'arbitrage. Quelques heures plus tard, l'exécutif a toutefois ajouté que la question de l'accueil des enfants par les assistantes maternelles n'était pas encore tranchée. Plus précisément, si cette option était toujours bien envisagée jeudi en fin de soirée, elle n'était cependant pas encore tout à fait actée, a précisé Matignon. Parmi les modalités à définir figure le dossier des enfants de "publics prioritaires", comme les soignants, dont la liste est en cours d'arbitrage. 280.000 assistantes maternelles accueillent en France entre un et quatre enfants. Les gardes à domicile ne seront "pas concernées" par des restrictions, encore selon Matignon.