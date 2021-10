Gare aux messages qui lient panne de Facebook et fuite de données d'1,5 milliard de comptes

Des hackers s'en sont-ils pris à la plateforme fondée par Mark Zuckerberg ? Des messages n'ont pas tardé à l'affirmer, d'autant que le bruit a couru qu'une vaste fuite de données personnelles était intervenue. Alors que les utilisateurs ne pouvaient plus accéder à leur profil, l'information selon laquelle les identifiants, mots de passe et autres localisations géographiques d'1,5 milliard de comptes avaient fuité s'est propagée. Un piratage qui reste encore au conditionnel à l'heure qu'il est, mais qui n'est surtout en aucun cas lié à la panne subie par Facebook puisque datant d'environ deux semaines.

Si établir un lien avec les déboires de Facebook lundi est donc totalement trompeur, il n'en demeure pas moins qu'il s'agirait de l'une des plus vastes fuites de données jamais enregistrées. De quoi rendre vulnérables les comptes de très nombreux utilisateurs à travers le globe, leurs informations personnelles se voyant accessibles en quelques clics pour des internautes avertis.

Toutefois, l'usage du conditionnel reste de mise. En effet, si des fuites massives se sont déjà produites par le passé, elles étaient généralement assumées par les plateformes touchées. Ces dernières prenaient d'ailleurs souvent la responsabilité de prévenir leurs utilisateurs et de les inciter à changer de mot de passe.

Il n'en est rien ici, d'autant plus que de nombreux internautes partagent leurs doutes quant à la véracité d'un tel piratage. Sur le forum d'où provient cette "information", certains n'hésitent pas à dénoncer un "scam", une arnaque. Un membre assure par exemple avoir payé la somme demandée en échange du fichier rassemblant les données récupérées, mais indique n'avoir rien reçu au bout de plusieurs jours. De quoi alimenter la thèse d'une fuite fictive. Il n'est pas non plus à exclure que si un tel fichier existait vraiment, il puisse en réalité n'être que la fusion de plusieurs autres bases de données piratées par le passé, agrégées afin de constituer un répertoire plus massif. Il ne s'agitait alors que de la fuite d'éléments ayant déjà fuité par le passé. Quoi qu'il en soit, si l'existence même de ce piratage reste à confirmer, il est certain que la panne subie par Facebook lundi n'avait absolument aucun rapport. L'entreprise a d'ailleurs communiqué sur les causes réelles de ces problèmes techniques, des "changements de configuration des routeurs fédérateurs (backbone) qui coordonnent le trafic internet entre les centres de données".