Gare du Nord : un mort et un blessé dans un accident, des passagers bloqués une partie de la nuit

Une soirée plus que compliquée pour les (nombreux) voyageurs passant par la gare du Nord. Vendredi soir, vers 20h45, une personne a été percutée par un train dans le secteur de la Plaine Stade de France, au nord de Paris, provoquant la paralysie du trafic tout au long de la soirée. Selon la SNCF, l'accident a causé la mort d'une personne et en a blessé une autre.

"Les pompes funèbres ne sont arrivées qu'à 23h30", explique la SNCF, soit près de trois heures après l'accident, près duquel des casques de moto ont été retrouvés. "L'enquête est longue, le trafic ne peut pas repartir sans l'autorisation des forces de l'ordre", précise l'entreprise. Dès lors, les retards et suppressions de trains se sont accumulés. Les RER B et D, des TER et trains longue distance, ainsi que les lignes H et K du Transilien, ont été particulièrement touchés.