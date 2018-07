Gare Montparnasse : de nouvelles difficultés attendues pour la journée du 29 juillet

Après la paralysie totale de vendredi dernier, le trafic a repris partiellement à la gare Montparnasse. 70% des trains ont, en effet, pu circulé ce samedi 28 juillet 2018. Bien que la SNCF ait tablé sur un retour progressif à la normale, la situation devrait subir une dégradation pour la journée du 29 juillet 2018. La compagnie ferroviaire a annoncé que seuls 50% des trains circuleront au départ et à l'arrivée de la gare Montparnasse. Plus de détails avec : Marine Brossard, notre envoyée spéciale.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/07/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.