Jette-t-on vraiment chaque année en France "10 millions de tonnes de nourriture" ?

Comme chaque 16 octobre, se sont tenues, cette année, la Journée mondiale de l’alimentation et la Journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire. À cette occasion des associations ont mis en place des initiatives spécifiques, à l'instar du réseau des réseau Banques Alimentaires. Parmi les déclarations politiques qui ont accompagné cette journée, on peut noter celle du président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand.

"10 millions de tonnes de nourriture sont jetées chaque année en France", a souligné l'élu des Républicains, ajoutant que la lutte contre le gaspillage alimentaire constituait "une action de bon sens et un moyen concret de lutter contre la faim". Il a invité à "aller plus loin que la loi actuelle", tout en favorisant "l’économie circulaire". Le chiffre mis en avant par le candidat à la présidentielle ne vient pas nulle part puisque c'est l'Ademe qui l'a mis en lumière. Bien que datant de 2016, il reste couramment utilisé en référence.

Lorsque des sources gouvernementales évoquent la question du gaspillage alimentaire, elles se réfèrent généralement à des estimations fournies par l'Agence de la transition écologique (Ademe). Plus précisément, c'est à une étude proposant un "état des lieux des masses de gaspillages alimentaires et de sa gestion aux différentes étapes de la chaîne alimentaire" qu'il est fait référence, un document dévoilé en 2016.

Qu'apprenait-on à l'époque ? Que "10 millions de tonnes de produits alimentaires sont détournées chaque année de

l’alimentation humaine", ce qui concorde avec les chiffres fournis par Xavier Bertrand. Bien qu'ils soient déjà anciens, ces derniers restent couramment utilisés, notamment dans la communication du ministère de l'Écologie. Dans le détail, on apprend que 32 % des pertes sont observées "en phase de production" quand 21% le sont durant la phase de transformation, 14 % en phase de distribution et 33 % en phase de consommation. Rapporté à chaque individu, cela correspond à "30 kg par personne et par an de pertes et gaspillages au foyer", dont "7 kg de déchets alimentaires non consommés encore emballés".