Géants du web et liberté de la presse : on vous explique les enjeux du projet de loi contre la manipulation de l'information

C'est l'une des craintes principales liée à ce projet de loi. Le SPIIL, syndicat de la presse indépendante d'information en ligne, n'a pas été rassuré par les travaux en commission : "On nous a répété que ce texte ne s’adressait pas à la presse, mais dans les faits, si. On ne serait pas concernés, nous dit-on, alors que les procédures de référés visent tous les services de communication publics, sans faire de différence" explique-t-on à LCI. "Ce n’est pas qu’on veut se soustraire à nos responsabilités, mais la loi de 1881 nous engage déjà. Pour nous, cette loi comporte donc des risques de multiplication des procédures et de détournement à des fins de censure."





Le SNJ (Syndicat national des journalistes), dénonce de son côté "une loi de circonstance qui va compliquer la vie de tout le monde sans régler les problèmes". "Il y a des fausses nouvelles extrêmement compliquées à vérifier et ce n'est pas un magistrat avec ses petits moyens, en 48 heures maximum, qui pourra le faire" poursuit-on auprès de LCI. "Il y a un exemple très parlant : c'est celui des 'MacronLeaks' et des soupçons de compte offshore, 48 heures avant le second tour de la présidentielle. Plusieurs rédactions ont fait leur travail et démontré qu'il s'agissait d'une fausse information. A l'avenir, si l'on essaie d'empêcher, en vain un bobard de se répandre, on va ouvrir la voie aux complotistes. Les seules personnes compétentes pour gérer ces informations sont les journalistes, alors laissons-les faire ce travail !" Le SNJ note tout de même "un bon point" dans ce projet de loi : l'exigence de transparence des plateformes. "Mais on aurait aimé que ça aille plus loin : qu'elle s'applique toute l'année, et pour tout le monde, y compris les actionnaires et les propriétaires de titres de presse."