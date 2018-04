Génération identitaire : des militants d'extrême droite à la com' bien rodée

Ils sont arrivés en raquettes, dans la journée de samedi, pour prendre position au col de l'Echelle dans les Hautes-Alpes, à 1762 mètres d'altitude et à six kilomètres de la frontière italienne. Entre 80 et 100 militants d'extrême droite, membre du groupe Génération identitaire, ont mis en place une "frontière symbolique" en grillage de chantier, au niveau de ce point de passage des migrants. Deux hélicoptères, des pick-ups rutilants, un avion biplace, et même des drones. Le but de cette action spectaculaire, baptisée "mission Alpes", était affiché sur le site Internet de l’organisation, qui veut "défendre l’Europe" contre "l’islamisme" et "l’invasion" : exiger "l’arrêt de l’immigration massive et le blocage définitif du passage du col de l’Échelle".





Malgré d'importants moyens - le coût de l'opération est estimé à 30.000 euros par les organisateurs - les militants de Génération identitaire n'ont pas croisé un seul migrant. Quand bien même, selon son porte-parole Romain Espino, la mission reste un succès : "Nous avons réussi à attirer l'attention médiatique et politique sur le col de l'Échelle", s’est félicité le porte-parole de l’organisation. Sur Twitter, en quelques heures, le hashtag #DefendEurope s'est hissé au sommet des trending topics. En plein débat sur la loi asile-immigration, leur action a même eu un écho à l’Assemblée nationale.