Gérard Collomb annonce l'évacuation de plus de 2300 migrants à Paris et égratigne au passage Anne Hidalgo

Anne Hidalgo, face à cette "impasse", s'était alors tournée vers l'échelon supérieur : le Premier ministre. "Il ne s'agit pas pour la Ville de demander l'expulsion" indiquait-elle mais "pour l'État de prendre en charge" ces personnes en grande détresse, la gestion des migrants étant une de ses prérogatives. Elle notait au passage que depuis 2015, l'Etat s'était associé aux associations près d'une trentaine de fois à cette fin, sans que cela ne créé de problèmes.





La méthode ne lui semblait pas non plus la bonne. A l'expulsion évoquée, la maire de Paris répondait plutôt "mise à l'abri". "Ce qui nous est proposé, à savoir saisir la justice pour qu'il y ait une opération de police, d'évacuation, de dispersion n'est pas réaliste", affirmait-elle lors d'un déplacement au campement situé aux abords du canal Saint Martin - dit du Millénaire du nom du centre commercial éponyme. Si les forces de l'ordre intervenaient pour "faire monter dans des bus" les migrants, "vraisemblablement vers des lieux qui peuvent être des centres de rétention", elle craignait "un certain nombre de difficultés voire de violences". "On court à la catastrophe" estimait-elle. Si on ne passe par une mise à l'abri, il serait "irresponsable et totalement inefficace de procéder juste à une intervention policière de dispersion".