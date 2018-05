Gérard Collomb annonce l'évacuation des camps de migrants à Paris

Près de 400 migrants qui vivaient dans le gymnase de Grande-Synthe depuis le début de l'hiver ont été évacués. Ils vont être réorientés dans des centres d'accueil des hauts de France. À Paris, Gérard Collomb a annoncé l'évacuation des 2300 migrants qui vivent dans les campements de fortune. Ils viennent notamment du Soudan et du Burkina Faso. L'expulsion du camp a été annoncée en français, en anglais et en arabe. Les riverains, eux, commencent à en avoir marre.



