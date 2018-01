Gers : un grave accident entre un bus scolaire et une voiture fait 29 blessés

Les élèves du collège Jean Rostand d'Eauze, dans le Gers, se réveillent au lendemain d'un terrible accident qui a failli coûter la vie à plusieurs de leurs camarades. Un grave accident a eu lieu entre un car scolaire de l'établissement et une voiture, dans l'après-midi du jeudi 25 janvier. Conséquence : 29 personnes ont été blessées dont sept grièvement. Beaucoup d'élèves ont été choqués, traumatisés et inquiets pour leurs amis. L'enquête est en cours. Le refus de priorité de la part du conducteur de la voiture serait à l'origine de l'accident.



