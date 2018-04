Gestion des déchets : comment mieux recycler nos emballages plastiques ?

La gestion des déchets et le recyclage sont des domaines dans lesquels notre pays doit faire beaucoup de progrès. En effet, à peine plus de 20% de nos emballages plastiques sont réutilisés. Pour y remédier, le Premier ministre, Édouard Philippe, a présenté une série de mesures pour développer une économie circulaire. Alors, pourquoi avons-nous tant de mal à trier nos déchets ?



