Qu'est-ce que le GHB, "drogue du violeur" repérée dans des soirées étudiantes ?

Initialement, cette substance était utilisée pour traiter les troubles du sommeil. Désormais, son utilisation a été chamboulée, franchissant la frontière de la légalité. "La diffusion de cette drogue dans l'espace festif touche un nouveau public jeune qui consomme ce produit sans en connaitre les risques et les moyens pour les réduire", prévient le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Or, "il y a très peu de différences entre la dose euphorisante et la dose provoquant une perte de conscience".