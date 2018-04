Gironde : la lenteur administrative met en péril l'activité des auto-écoles

En Gironde, les auto-écoles sont à bout. En raison du blocage administratif de quelques milliers de dossiers de candidats au permis de conduire, ces dernières ne travaillent pas ou peu. Il faut ainsi attendre plusieurs pour pouvoir passer le code ou l'examen de conduite. Découragés, les élèves annulent leurs inscriptions. Si au plus fort de cette crise, 4 000 dossiers étaient en attente, ils sont 2 400 aujourd'hui. Ce qui ne fait pas l'affaire des gérants d'auto-école. Certains ont dû licencier des moniteurs, d'autres ont dû mettre les clés sous la porte.



