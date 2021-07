Glaces "artisanales" : difficile de distinguer les vraies des fausses

Dans les rues, rares sont les glaciers à ne pas mentionner des produits "faits maison" ou de fabrication "artisanale". Pour autant, ces appellations ne sont pas tout à fait dignes de confiance.

En effet, celles-ci ne garantissent pas forcément l'utilisation de produits frais, comme nous le montre l'enquête du 20H de TF1 en tête de cet article. Pour Roberto Francia, puriste et artisan glacier, la véritable glace artisanale doit être composée d’une base, avec du lait, du sucre et de fibres végétales, et de n’importe quelle matière première, comme du chocolat et du cacao.