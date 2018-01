Glam-shaming : une candidate du "Bachelor" met un mot sur le fait de critiquer ou rabaisser une femme qui se maquille

Le "glam-shaming" désignerait donc le fait de pointer du doigt les femmes se refaisant une beauté en public. La moquerie de la candidate Chelsea envers Marikh, l’auteure de cette formulation, n’est pas anodine. De nombreuses femmes essuient en effet critiques et moqueries au quotidien parce qu'elles se mettent du mascara dans les transports en commun, se repoudrent le nez dans le bus en fin de journée, ou utilisent les vitrines de magasin pour se recoiffer. Des comportements que l’on peut effectivement rapprocher du slut-shaming (critique des tenues vestimentaires) et du body-shaming (critique sur le poids) puisqu’ils consistent à dénigrer (le plus souvent) une femme pour son apparence.