Gougenheim : les orages ont provoqué de grosses coulées de boue

Le jeudi 31 mai, les orages ont encore été violents, surtout dans l'est du pays. A Gougenheim, dans le Bas-Rhin, rues, autoroutes et caves ont été inondées. Les pluies ont été d'une rare intensité que certains chalets et automobiles ont été emportés par les eaux. Dans la matinée de ce 1er juin, les habitants découvrent leurs rues noyées sous la boue. C'est l'heure de constater les dégâts mais surtout de nettoyer. Les pompiers ont dû effectuer une centaine d'interventions. Une cinquantaine d'hommes et une vingtaine de véhicules ont été mobilisées, mais le nettoyage risque de prendre plusieurs jours.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/06/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du vendredi 1er juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.