Gourdon : les maisons se fissurent, les propriétaires en détresse

L'alternance de pluie et de sécheresse a fragilisé les terrains dans la petite ville de Gourdon, dans le Lot. Plusieurs dizaines de maisons se fissurent de l'intérieur comme de l'extérieur, nécessitant des travaux pouvant atteindre jusqu'à 100 000 euros pour chacune d'entre elles. Une quarantaine de propriétaires tentent donc d'obtenir le classement de la commune en état de catastrophe naturelle via une association.



