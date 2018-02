Gournay-sur-Marne : la rivière dépasse le mur anti-crues

À Gournay-sur-Marne, la Marne atteint les 5,73 mètres. Depuis plusieurs jours, l'eau continue de monter et s'est infiltrée de propriété en propriété. Elle est désormais passée par-dessus le mur qui protège la ville des crues. Vigicrues annonce un pic de crue à 5,75 mètres qui est attendu ce samedi.



