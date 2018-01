GPA : "Non, la tribune n’appelle pas à sa légalisation en France", insiste la sociologue Irène Théry

LCI : En revanche, vous demandez un engagement ferme sur les dérives de la GPA.

Irène Théry : Oui. Tout le monde est d’accord pour dire qu’il existe des situations où des femmes dans des situations de précarité sont utilisées comme des incubateurs vivants et qu’il faut éviter cela. Nous disons qu’il faut passer à l’action, qu’il faut que les Etats s’accordent pour lutter contre les trafics. Chaque pays est souverain sur la question, ok. Mais ils peuvent se mettre d’accord pour dire qu’il existe des mafias, des exactions, des femmes maltraitées et des enfants qu’il faut protéger.

LCI : Qu’attendez-vous du gouvernement, du chef de l’Etat ?

Irène Théry : Nous demandons la transcription intégrale à l’état civil français de la filiation de l’enfant établie légalement à l’étranger, nous demandons la participation de la France à une convention internationale de lutte contre les trafics de ventre, et nous nous prononçons pour l’ouverture d’un débat de fond sur la GPA, un débat constructif, serein, apaisé à l’occasion des états généraux de la bioéthique. Il s’agit pour les deux premiers points d’engagements de campagne d’Emmanuel Macron. Et sur ce sujet, nous pouvons dire que la position du président de la République n’est pas du tout ambiguë. Il est absolument contre la GPA, mais ça ne l’empêche pas de penser que les droits des enfants doivent être améliorés. Et nous croyons qu’il peut nous aider à organiser le débat.