GPA : un collectif de 110 personnalités, dont Elisabeth Badinter et Muriel Robin, réclame une "réforme urgente"

"Les enfants nés par le recours à la GPA sont là (...), on ne peut plus les ignorer comme des fantômes et faire comme s'ils n'existaient pas", estiment les signataires, qui se présentent comme des associations de lutte contre l'infertilité et des citoyens engagés en faveur de l'égalité des droits. Ils demandent "la transcription intégrale à l'état civil français de la filiation de l'enfant établie légalement à l'étranger à l'égard de ses parents", ce qui n'est pas autorisé en France, plusieurs fois condamnée à ce sujet par la Cour européenne des droits de l'homme.





Conscients des "dérives de la GPA et les mafias qui en profitent", les signataires du Monde prônent l'élaboration d'une "convention internationale sur la GPA", sur le modèle de la convention de la Haye qui encadre l'adoption internationale et la lutte contre le trafic d'enfants. Selon eux, l'heure est venue d'un débat "serein, argumenté et informé" d'autant que "l'opinion est prête".