Grand départ en vacances : les dépanneurs veillent au grain

En ce début de vacances d'été 2018, beaucoup de familles partent loin de leur ville. Les autoroutes deviennent de plus en plus fréquentées. Sur l'autoroute A84, le nombre de pannes à répétition et des appels de détresse sur les bornes oranges augmentent. Pour y faire face, des patrouilleurs de routes s'activent dans le dépannage des automobilistes.



