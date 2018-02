Grand froid : la solidarité s'organise pour venir en aide aux SDF

Les premiers grands froids de ce début d'année ont déclenché les plans d'urgence pour les personnes à la rue. Associations et pouvoirs publics travaillent d'ailleurs main dans la main pour les mettre à l'abri, au moins temporairement. Et c'est toute une chaîne de solidarité qui s'organise. Illustration dans le Loiret où le plan d'urgence a été activé depuis neuf jours.



