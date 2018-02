Grand froid : les foyers modestes peinent à se chauffer correctement

A Vierzon, dans le Cher, le thermomètre affiche zéro degré à l'extérieur. Dans sa vieille maison aux murs imbibés et au toit troué, Sylviane Girard, retraitée, a froid en permanence. Le feu a du mal à s'allumer et vu le prix du bois, c'est un luxe qu'elle ne peut s'offrir qu'une fois par semaine. L'association "Solidaires pour l'habitat" se rend chez elle pour dresser un bilan énergétique. Des aides financières existent pour l'amélioration de l'habitat privé.



