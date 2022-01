Grève à l'école : la mobilisation en baisse, moins de 2% de grévistes selon le ministère

Une mobilisation en baisse. Le taux de grévistes des enseignants, mobilisés jeudi pour protester contre la gestion de la crise sanitaire dans les établissements scolaires, s'élevait à 1,15% dans le premier degré et 2,18% dans le second degré, selon le ministère de l'Éducation nationale.

Jeudi dernier, les taux de grévistes étaient beaucoup plus élevés, avec plus de 38% dans le premier degré et près de 24% dans le second, selon des chiffres du ministère de l'Éducation. Une semaine après cette grève très suivie, une manifestation est prévue jeudi à Paris à partir de 14h.