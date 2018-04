Grève à la SNCF : découvrez les prévisions pour ce lundi 23 avril

Une nouvelle période de grève a débuté ce dimanche soir à la SNCF. C'est le cinquième épisode depuis le début du mouvement contre la réforme du rail. Cette fois, la mobilisation sera moins suivie chez les conducteurs avec seulement un taux de grévistes de 60%. Pour ce qui est des prévisions de trafic, une très légère amélioration est attendue lundi 23 avril. En effet, deux TGV sur cinq, un Intercités sur trois et un TER sur deux circuleront.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.