Grève à la SNCF : la colère des usagers ne faiblit pas

Alors que les cheminots entament leur huitième jour de grève, de plus en plus d'usagers se mobilisent pour exprimer leur colère. En effet, les initiatives pour obtenir un remboursement s'amplifient. Une association a même lancé une pétition pour demander le remboursement intégral des billets et abonnements pour toute la période de la grève. Une pétition qui a déjà récolté 48 000 signatures sur internet. Certains voyageurs optent pour la grève des billets, une technique visant à présenter aux contrôleurs un billet factice.





