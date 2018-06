Grève à la SNCF : la mobilisation se poursuit mais le taux de grévistes diminue

Le quatorzième épisode de grève des cheminots prendra fin le samedi 9 juin au matin. Si le Sénat a adopté le mardi 5 juin la réforme de la SNCF, l'intersyndicale, elle, a décidé de maintenir son calendrier. On a toutefois remarqué une baisse du taux des grévistes. Il est actuellement de 13,68%. Pour cet après-midi du 8 juin, prévoir un TER et un Intercités sur deux, quatre TGV sur cinq et trois Transilien sur cinq.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/06/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.