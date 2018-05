Grève à la SNCF : les usagers sont de plus en plus fatigués

De grosses perturbations sont prévues pour ce dixième épisode de grève à la SNCF. Ce 18 mai, le nombre de grévistes a baissé par rapport à celui du début de la semaine. À la gare de Lille, une soixantaine de cheminots ont jeté des fumigènes sur les voies et l'arrivée de certains trains a été retardée. Un mois et demi après le début du mouvement, les passagers peinent toujours à se déplacer dans leurs lieux de travail.



