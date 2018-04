Grève à la SNCF : les vacanciers semblent s'y faire

C'est le onzième jour de grève pour les cheminots, dont le nombre de grévistes ne cesse de baisser. Pour ce long week-end, les vacanciers ont décidé de prendre le devant en étant plus prévoyants. A la gare du Nord, les voyageurs attendent patiemment les trains avec le sourire malgré les retards. Ils semblent même habitués à la situation.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/04/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.