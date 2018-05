Grève à la SNCF : pourquoi les syndicats organisent-ils une consultation des cheminots en interne ?

La grève à la SNCF reprendra le soir du samedi 12 mai, mais la mobilisation s'essouffle. Aussi, pour relancer la mobilisation, les syndicats ont décidé d'organiser une consultation sur la réforme de la SNCF. Les 150 000 cheminots seront appelés à voter à partir du lundi 14 mai pour exprimer leur opposition ou non au pacte ferroviaire porté par le gouvernement.



