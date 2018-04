SNCF : Pépy promet des trains pour les examens et pas de grève cet été

Alors que débute ce dimanche soir deux nouvelles journées de grève, la neuvième et la deuxième du calendrier de 36 jours d’arrêt de travail lancé début avril, le président de la SNCF était l'invité ce midi du Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro. Il a notamment dévoilé des prévisions de circulation "en amélioration". Dans la guerre de communication qu'il mène à distance avec les cheminot grévistes, Guillaume Pépy martèle un même argument depuis plusieurs jours déjà : "la grève s'érode".





Lundi et mardi, le trafic sera, de fait, un peu moins perturbé. Mais perturbé quand même : 40% des TER et 40% des RER et transiliens circuleront en région parisienne. Pour ce qui concerne les trains en longue distance, il y aura 30% des Intercités, c'est mieux que lors de la dernière grève, et 35% des TGV. Le PDG de la compagnie évoque un taux de grévistes de 60% chez les conducteurs contre plus 77% au début du mouvement. "On se bat tous les jours pour les besoins des clients le week-end prochain. On va mettre l'essentiel de nos moyens samedi et dimanche, les 28 et 29 avril, avec plus de 250 TGV par jour." Le retour des vacances de la zone C s'annonce en effet crucial pour la SNCF.