Grève SNCF "poursuivie" en juillet : quel impact sur les départs en vacances ?

"Il n’y a aucun élément aujourd’hui qui permette aux cheminots de dire que le conflit peut s’arrêter". Par ces mots, Laurent Brun, secrétaire général de la CGT Cheminots, a mis le feu aux poudres. "Nous voyons une réforme idéologique et pour nous ça menace le système ferroviaire, ça menace les droits des salariés et donc nous allons poursuivre sur le mois de juillet (...) Combien de temps ? On verra. Comment ? On verra, mais il n'est pas question de s'arrêter au calendrier". La grève qui court depuis 3 mois et dont le préavis s’arrête le 28 juin a désormais toutes les raisons de se poursuivre pour ce premier mois de grandes vacances. D’autant que Sud Rail, l’autre syndicat fort, se dit prêt à les rejoindre. "La réunion (intersyndicale, ndlr) est loin d’avoir porté ses fruits. On verra en intersyndicale dans quelles conditions on continue la grève pendant cet été", assure de son côté son représentant, Erik Meyer.





Une mobilisation qui tomberait au plus mauvais moment. Le premier week-end de départs en vacances est l'un des plus chargés pour la SNCF après le 14 juillet et le fameux chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens. À titre d'exemple, l'an dernier, 1,4 million de voyageurs ont pris un train le premier week-end de juillet avec près de 3000 trains affrétés et 3,5 millions de voyageurs, dont 2 millions au départ ou au retour des seules gares de Paris, pour le fameux chassé-croisé des juillettistes et des aoûtiens.