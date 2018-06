Grève à la SNCF : une lourde facture pour la compagnie et les cheminots

Au-delà de la gêne des usagers, cette grève, qui s'éternise, a un coup de plus en plus élevé pour la SNCF: la perte est estimée à 400 millions d'euros. Quant aux cheminots qui ont cessé de travailler, on constate désormais une colonne qui indique le montant retenu sur leur salaire, sur la fiche de paie. Pour Bertrand, commerciale à la SNCF, par exemple, la grève lui a coûté plus de 440 euros en avril dernier.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/06/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.