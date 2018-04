Grève à la SNCF : une perte estimée à 20 millions d'euros par jour

Alors que la grève perlée de la SNCF est lancée, Guillaume Pepy a estimé les pertes à 20 millions d'euros par jour. Jusqu'à ce lundi, la compagnie ferroviaire aurait perdu environ 180 millions d'euros. Pour cause, la baisse des ventes de billets et le remboursement des trains retardés ou annulés. Mais aussi le coût des informations client que la société doit payer, alors que les trains sont immobilisés.



