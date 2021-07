Grève dans les aéroports de Paris : un terminal de Roissy bloqué, des retards d'"au moins une heure"

Des départs en vacances perturbés. La grève des salariés du Groupe ADP, gestionnaire des aéroports parisiens de Roissy-Charles-de-Gaulle et Orly, entraîne vendredi des retards d'"au moins une heure" pour certains vols à Roissy. Avec jets de confettis et fumigènes, près de 400 personnes ont manifesté au terminal 2E de Roissy, bloquant l'accès des voyageurs aux postes de contrôle aux frontières.

Les manifestants brandissaient de nombreuses pancartes, où figurait le portrait du PDG d'ADP, Augustin de Romanet, grimé en glouton avec le slogan "Ne cherchez plus vos salaires, je les ai mangés" ou encore "De Romanet : 450.000 euros/an et moi viré".

"Nous refusons le projet PACT et la baisse de rémunération qui va se chiffrer à près de 20%", a déclaré à l'AFP à Roissy Luis Mendes, délégué syndical Unsa. "On bloque à regret", a-t-il ajouté. "On comprend la difficulté du secteur aérien qui est uniquement due à la crise sanitaire (du Covid-19). On est prêt à faire des efforts conjoncturels", mais "pas structurels et définitifs. La direction se sert de la crise pour nous faire perdre définitivement nos acquis", a-t-il accusé.

Contactée vendredi par l'AFP, la direction d'ADP n'était pas immédiatement en mesure d'évaluer les retards de trafic.