Pourquoi le mouvement de grève des coursiers à vélo peine à mobiliser

"Depuis plusieurs mois, nous avons vu nos rémunérations diminuer et les distances de livraison augmenter", écrivent-ils. Par ailleurs, l'attribution de commandes ou de places sur le planning est, selon eux, "de plus en plus incertaine" du fait du recrutement de nouveaux livreurs. Xavier, qui a travaillé pour Deliveroo durant plus d’un an, en est témoin. "Au début, il nous rémunérait à hauteur de 7,50 euros de l’heure, avec un bonus compris entre 2 et 4 euros, en fonction de l’ancienneté. Depuis bientôt un an, c’est 5,75 euros la course, point barre !", déplore ce trentenaire.





Depuis son lancement en France et jusqu'à il y a encore un an, Deliveroo avait mis en place un système de bonus pour ses coursiers à vélo. En cas de fortes précipitations, par exemple, la plateforme de livraisons versait 15 euros au coursier. Et si ce dernier travaillait de nuit, du vendredi au dimanche, il touchait la somme de 50 euros. "Tout cela, aujourd’hui, n’est plus qu’un lointain souvenir. Aujourd’hui, s’il n’y pas de courses disponibles, tu peux poireauter pendant une heure sans gagner un centime", fulmine Xavier, qui atteint péniblement l’équivalent d’un SMIC, en travaillant 10 heures par jour, cinq jours sur sept.