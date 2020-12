Grève des éboueurs à Marseille : le ramassage des ordures va reprendre

Il aura fallu attendre le 14e jour de grève. Le ramassage des ordures va reprendre dans les trois arrondissements de Marseille où les déchets s'entassaient depuis deux semaines en raison d'une action des éboueurs, après la conclusion mercredi d'un accord entre syndicats et direction. "Le travail reprend ce soir", a assuré à l'AFP Laurent Casanova, secrétaire général Force ouvrière transports et logistique des Bouches-du-Rhône, confirmant une information de La Provence.

Assurant que 100% des 217 salariés de Polyceo avaient suivi le mouvement, Laurent Casanova s'est félicité d'"un très bon accord" avec la direction, avec notamment la "mise en congés" jusqu'à la mi-janvier du directeur et du directeur adjoint du site marseillais de l'entreprise, dont les salariés demandaient "les mutations".

"On se réjouit de cet accord parce que nous sortons d'un long tunnel", a réagi auprès de l'AFP Emmanuel Brun, directeur général de Poly-environnement, la maison-mère de Polyceo, qui "passera plus de temps sur les affaires marseillaises" en attendant l'audit prévu en janvier pour "revoir le management" de l'entreprise. "Le conflit a cristallisé toute sa force sur deux personnes", a déploré le représentant FO, assurant avoir "confiance" dans la direction marseillaise. "On n'a pas tout fait bien", avoue d'ailleurs le directeur général, qui souhaite que l'audit de janvier permette "le temps de l'analyse, de la pédagogie et de la recherche de solutions".

Les grévistes ont également obtenu le recrutement d'un agent intérimaire, l'effacement de tous les dossiers disciplinaires, la majoration de 50% des heures supplémentaires jusqu'à la fin du ramassage des ordures accumulées pendant la grève, ainsi que l'étalement des jours de grève sur six mois, s'est félicité Lionel Martini, délégué FO au sein de l'entreprise.