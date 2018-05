Grève des fonctionnaires : quels sont les secteurs impactés ?

Fermetures partielles, totales ou horaires aménagés... Mardi, l''accueil des tout-petits dans les crèches sera perturbé.





Côté maternelles et écoles primaires, le principal syndicat du secteur, le Snuipp-FSU, table sur une participation équivalente à celle de la précédente journée de mobilisation, le 22 mars, à savoir quelque 20% de grévistes. Que les professeurs fassent cours ou non, accueils périscolaires et cantines seront, eux, chahutés.





Dans les collèges et lycées, le mouvement "devrait être suivi mais il y a une petite interrogation au lycée car plusieurs mardis ont déjà sauté et il y a un programme à terminer avant les révisions du bac", souligne Frédérique Rolet, secrétaire générale du Snes-FSU.