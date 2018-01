Grève des surveillants de prison : les détenus témoignent

Il s'agit du plus important blocus des surveillants pénitentiaires depuis vingt-cinq ans. Ce mouvement, qui a commencé il y a douze jours, a des conséquences réelles sur les détenus. L'un d'eux a d'ailleurs saisi la justice cette semaine. Peut-on entrevoir la fin de cette crise ? Le syndicat majoritaire Ufap-Unsa a déjà accepté le projet d'accord proposé par la garde des Sceaux.



