Grève des enseignants : à quoi faut-il s'attendre pour la manifestation ce jeudi 20 janvier ?

Le mal est fait. Pour les syndicats enseignants, ces vacances sont "un symbole terrible". "Ça creuse encore plus le fossé qui existait déjà entre le ministre et ses personnels", a réagi Guislaine David, secrétaire générale du SNUipp-FSU, premier syndicat du primaire. C'est "le symbole d'une grande désinvolture et d'une grande légèreté", a renchéri Sophie Vénétitay, secrétaire générale du Snes-FSU, premier syndicat du second degré.

Faut-il alors penser que la tourmente médiatique fera grossir les rangs de la manifestation ? Rien n'est moins sûr. Ce jeudi, la FSU, CGT Educ’action, FO et SUD Éducation, ainsi que la FCPE, première organisation de parents d’élèves et les mouvements lycéens FIDL, MNL mais aussi La Voix lycéenne appellent à la grève dans les écoles, collèges et lycées. C'est moins que la semaine passée où les syndicats enseignants SE-Unsa, Snalc et Sgen-CFDT avaient aussi rejoint le mouvement.