Grève mardi dans les Ehpad : Buzyn met 50 millions sur la table, les besoins "se chiffrent en milliards" pour un syndicat

Voilà donc pour les annonces. Mais force est de constater qu'elles ne parviennent pas à convaincre les syndicats professionnels. Claudy Jarry, président de la FNADEPA, (Fédération nationale des associations de directeurs d'établissements et services pour personnes âgées) est entièrement solidaire du mouvement des salariés : "Nous avons assisté à des promesses maintes fois avancées, jamais tenues. Nous mesurons pafaitement et depuis longtemps la dégradation des conditions de travail des personnels dans ces établissements" dit-il à LCI. Or, selon lui, les 50 millions supplémentaires avancés par Agnès Buzyn ne sont même pas le début d'une solution. "La ministre n'a pas du tout pris la mesure des difficultés historiques de ce secteur. On a ramené ce chiffre au nombre de résidents : 50 millions en plus, cela revient à augmenter de 80 euros par an, le budget pour la prise en charge de chaque résident, toutes structures confondues."