Journée de mobilisation ce samedi pour la défense de l'hôpital public et du système de santé

Le cortège doit partir place Vauban, devant le ministère de la Santé, afin de notamment dénoncer l'inefficacité du plan Ségur, dont les mesures sont jugées insuffisantes. "L'horizon des luttes, c'est la prise en main de la gestion de l'hôpital public par les soignants, experts dans la santé", revendique ainsi un communiqué du Collectif InterHôpitaux, publié le 3 décembre.

"Les fermetures de lits et de services s'enchaînent à travers le territoire aggravent toujours plus le déficit de lits d'hospitalisation pour les services d'urgences. Alors que les signaux d'alarme se multiplient, la situation devient de plus en plus incontrôlable et dangereuse pour les patients", dénonce également le collectif.