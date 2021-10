Grève à la SNCF : 8 trains sur 10 sur la ligne TGV Atlantique ce samedi

L'annonce pourrait perturber les départs en vacances lors de ce premier week-end de congés de la Toussaint, ce samedi 23 et dimanche 24 octobre. Un appel à la grève a été lancé par les organisations syndicales CGT-Cheminots, SUD-Rail et CFDT-Cheminots sur l’axe TGV Atlantique, a annoncé jeudi la SNCF dans un communiqué. Après des négociations sociales menées pendant plusieurs jours au sujet des conditions de travail et de rémunération des personnels, aucun accord n'a été trouvé.

Conséquence : seuls 8 trains sur dix devaient circulent ce samedi sur la ligne TGV Atlantique, et 2 trains sur 3 sont attendus dimanche. Sont concernés des TGV Inoui et Ouigo de l'axe TGV Atlantique, à savoir les lignes de et vers la Bretagne, les Pays de la Loire, le Centre Val de Loire, la Nouvelle Aquitaine et l'Occitanie.