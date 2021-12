Grève SNCF à Noël : "Il y aura des trains pour les vacances", assure Jean-Baptiste Djebbari

Les départs de vacances à Noël seront-ils perturbés ? Plusieurs syndicats de la SNCF, CGT, SUD, FO et l'Unsa, ont appelé à la grève pour le premier week-end des vacances. Ils réclament l’amélioration de leurs conditions de travail, de nouvelles embauches ainsi qu'une hausse des salaires et "une prime Covid".

Dès jeudi soir et jusqu'à dimanche, plusieurs axes pourraient donc être perturbés. Sur RMC ce mercredi, le ministre des transports Jean-Baptiste Djebbari appelle à la "responsabilité" et dit espérer une fin de conflit d'ici à la fin de la journée. "C’est un souhait réaliste et honnêtement c’est une nécessité", admet le membre du gouvernement qui évoque les derniers efforts faits par l'État. "Depuis 2017, on a repris 35 milliards de dettes à la SCNF. On investit comme jamais dans le réseau ferroviaire. On a relancé les petites lignes, les lignes de train de nuit, liste-t-il. L'État a vraiment fait ce travail pour construire un cadre de branche favorable aux cheminots."

Cette grève, "ce serait quand même un sacré cadeau fait à un opérateur étranger qui arrive en concurrence sur le Paris-Lyon en TGV ce week-end", a-t-il par ailleurs insisté, faisant allusion à la compagnie italienne Trenitalia.