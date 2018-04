Comptage des jours de grève : la plainte des cheminots qui pourrait coûter très cher à la SNCF

Selon Le Parisien, la CFDT compte demander 50.000 euros de dommages et intérêts et 500 euros par retenue de jour non conforme. Ce qui pourrait coûter cher à la SNCF si la justice lui donne raison. Dans une récente affaire similaire, jugée le 30 mars, le Tribunal des Prud'hommes du Mans a condamné l'entreprise à indemniser un salarié, selon les syndicats. En outre, une note de l'inspection du travail de Marseille datée du 17 avril pourrait donner du poids à cette requête.





"Dans la mesure où les préavis ont été déposés dans les délais et dans les formes conformes aux règlements en vigueur, que les organisations syndicales n’ont pas été informées par courrier de leur irrecevabilité, et sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, les préavis de grève déposés devraient considérés comme indépendants", écrit l'administration dans un document, consulté par nos confrères.