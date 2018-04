Grève SNCF : les usagers se mobilisent pour exiger le remboursement de leur abonnement

Les syndicats de cheminots sont en colère, mais les voyageurs aussi ! Alors que la grève continue, certains usagers de la SNCF, regroupés au sein d’une trentaine d’associations, exigent le remboursement intégral de tous les abonnements (TER, Transilien et TGV), pour toute la durée de la grève, du 2 avril au 28 juin.





Sur internet, une pétition a été signée par plus de 44.000 voyageurs sur la plateforme. Certains collectifs vont plus loin et invitent même les passagers à faire la grève du billet de train. Elles proposent aux voyageurs en colère, malgré le risque d'amende, de présenter aux contrôleurs de faux tickets tamponnés "Voyageur en grève".