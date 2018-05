Grève SNCF : les cheminots bientôt consultés par référendum sur la réforme ?

GRÈVE - Le secrétaire général de la CGT Cheminots, Laurent Brun, a annoncé lundi sur LCI que l'intersyndicale proposerait un référendum d'entreprise sur la réforme de la SNCF. Du côté de chez Sud-Rail, on veut en profiter pour proposer une "réforme alternative", mais la ministre et la direction de la SNCF ont dit non.