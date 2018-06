Grève SNCF : menaces sur les départs en vacances

La CFDT et l'UNSA, réputées réformistes, poursuivront la grève jusqu'au 28 juin comme prévu initialement, mais pas question de prolonger. La CGT et Sud-Rail, qui sont réputés plus radicaux, menacent de prolonger le mouvement pendant tout l'été. Avec un nombre de grévistes en baisse, la compagnie ferroviaire compte bien maintenir son dispositif estival, soit 800 TGV par jour lors des grands départs, au lieu de 700 en temps normal.



