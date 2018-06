Grève SNCF "poursuivie" en juillet : quel impact sur les départs en vacances ?

Les prévisions de trafic pour le nouvel épisode de grève du dimanche 17 juin 2018 à la SNCF sont affichées. Il faudra compter deux TGV sur trois, un TER sur deux et enfin deux Intercités sur cinq. Alors que d'un côté, la réforme ferroviaire a été définitivement adoptée au Parlement. De son côté, la CGT a annoncé son intention de poursuivre le mouvement jusqu'en juillet. Cependant, elle ne peut pas compter sur les autres syndicats pour lui emboîter le pas.



